〔路透基点〕长江基建为旗下澳洲部门完成2.50亿澳元五年期贷款案

路透9月10日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,长江基建集团有限公司为澳洲部门发起的2.50亿澳元(2.59亿美元)五年期贷款已经完成.

消息人士称,此次贷款由中国银行香港分行牵头,多家亚洲银行参贷.一如此前报导,该贷款利息为澳洲银行票券互换利率(BBSY)加码155个基点.银行可得75个基点的预付费用.在8月6日最后期限前加入的银行,将得到125个基点的预付费用,相当于最高含所有费用成本180个基点.

稍早,该公司曾完成另一笔2.60亿澳元(2.73亿美元)三年期贷款,最高含所有费用成本在170个基点左右.澳新银行和瑞穗实业银行亦参与其中.澳新银行和中银香港负责牵头,贷款利息为澳洲BBSY加码105个基点.

两笔贷款筹得的资金,将用于为今年8月到期的5.10亿澳元、2009年起算三年期贷款进行再融资.(完)