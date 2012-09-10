〔中国债市〕现券收益率续走高,风险资产强势致债市抛压较重

路透上海9月10日电---中国银行间债市周一现券收益率继续走高,其中利率债长端表现更为明显.交易人士表示,近两日股票等风险资产反弹,部分投资机构避险意愿明显降温,以致债市抛压较重.

上周末公布的宏观数据显示,国内经济仍在寻底过程之中,对于未来的经济前景,交易员们表示,虽然中国为"稳增长"再出重拳,但对经济长期的扶助程度还不明确,经济走向还需时日观察.

"收益率上的很快,"北京一银行交易员称,债市仍现弱势的原因主要包括:第一,股市走强,投资者避险意愿降低;第二,通胀可能已经触底反弹了,从当前央行的态度来看,短期内或难现进一步的宽松政策.

他并表示,未来海外的情况或将慢慢好转,不断进步,最坏的时候也许已经过去;国内却比较纠结,短期内部分通过审批的基建项目或使得相关产业链上公司受益,但长期而言,这是否可能带来产能过剩,投资泡沫等问题还不得而知.

虽然中国8月份物价及消费均保持平稳,但工业增加值逊于预期以及工业生产者出厂价格(PPI)跌幅持续扩大,表明三季度经济仍处于下行寻底阶段,或会促成稳增长政策继续加力.[ID:nSB1767750]

二级市场上,剩余期限约9.46年的固息国债120004券最新双边报价对应收益率tCN120004=CFXM为3.4700%/3.4401%,上日末笔为3.4100%/3.4000%;剩余期限约6.742年的固息120010最新成交收益率tCN120010=CFXS为3.39%,上日末笔为3.33%.

中金公司周一发布报告称,基于近期工业生产增速和政策放松力度低于预期,将今年GDP(国内生产总值)增速预测从7.8%下调到7.6%,明年从8.3%降到8.0%,维持明年经济增长弱反弹的判断;货币政策受到房地产调控的掣肘,稳增长以定向宽松为主,总量刺激的力度不大.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.3125 3.0017

上日 2.1406 3.4000

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9100/2.8409

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6645/2.6037

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.1644/3.1033(完)

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