中国商务机市场爆发式增长面临诸多困难

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港9月10日电---全球第三大飞机制造商--加拿大庞巴迪公司(Bombardier)(BBDb.TO)认为，中国商务飞机买家未来20年将新购入2,400架飞机。中国现在亟需的是为这些商务机配备飞行员、机械师以及可供起降的机场。

中国拥有13亿人口，私人飞机拥有量却不到200架，未来市场成长空间巨大。但中国官僚作风严重、繁忙的空域以及缺少训练有素的飞行员，这显示若想实现上述理想远非一朝一夕之功。

私人飞机市场的巨大潜力吸引了很多知名投资者的目光。美国亿万富豪巴菲特（Warren Buffett）旗下的NetJets今年6月签下全球最大一宗商务机订单，价值96亿美元。就在这之前几个月，该公司宣布与私募股权公司弘毅投资（hony capital）在中国组建一家合资公司。

中国今年预计将购入约100架商务机。在这些飞机真正能起飞之前，买主需要从中国航空管理部门获得航空经营许可证，或是借助已经获得该证书的航空管理公司之力。随后，买主还要等待进口许可。

“获得进口许可需要九个部门审批同意，”商务航空咨询公司亚翔航空（Asian Sky Group）总经理Jeffrey Lowe表示。

中国在2003年以前不允许私人拥有飞机，此后航空管理部门的审批手续也很缓慢。根据监管部门的工作计划，约有80份申请在等待批准，但未来三年仅有最多20份有望获得通过，到2015年中国的商务机经营许可将达30个。

中国民用航空局（CAAC）限定每个许可证持有者每年最多进口12架飞机。现有的10-12家许可证持有者多数都是新入行，缺乏熟练的人员，还无法用尽进口配额。

截止到2011年底，中国仅拥有180处机场，军方控制着70%的空域，留给民用的空间很有限。

另外，还需要找到训练有素的飞行员和维护人员。波音(BA.N)估计中国未来20年需要71,300名飞行员和99,400名技术人员以应对不断增长的商业飞机。

波音周三称，到2031年，中国需要5,260架新飞机，不过该数据包括商业航空公司所需的较大型飞机。

对于商务机市场，庞巴迪预计中国从2012-2021年需要购入1,000架飞机，并在随后的10里再购买1,400架。

然而，一些行业分析师认为，上述预估数量过高，因为中国合格人员短缺，基础设施发展缓慢，且政府当局对颁发经营许可证缺乏热情。

Brian Foley Associates商业航空市场分析师Brian Foley预计，未来10年在商务机采购上中国将占全球的3-4%，不足庞巴迪预测增幅（逾10%）的一半。

此外，经济增长放缓也令商务机市场短期增长前景蒙阴影。

位于深圳的东海公务机有限公司市场部经理周小舟（音）称，“全球经济疲弱及市场竞争增加，使今年我们的业务下降很大，很可能仅有2011年的一半。”（完）