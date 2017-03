经济变革意味着男性的“末日”吗？

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约9月9日电(记者 Anna Louie Sussman)---尽管Hanna Rosin的书名叫《男性的末日:女性崛起》(The End of Men: And the Rise of Women),她对于男性末日是否将来临却意外地充满矛盾看法。

Rosin指出,女性能够更快适应经济新的需求,进行深造者的数量达到纪录水平,并在护理和会计等快速增长的职业中占主导地位。

而男性则面临着生产、建设和其他传统男性行业的陨落。经过两年多的研究,Rosin并不确信男性的末日不可避免。

“书名容易引起反感。我认为这样可以更加轻松地表述我的观点:女性的思维方式和男性不同,而目前的经济青睐女性的思维方式,”Rosin表示。

她通过广泛的数据和案例描述新的全球女性地位现状。她描绘了医学领域更加女性化的现状:她访问了威斯康星大学医学院,该院62%的新生为女性,一些女生期待六位数的薪水,一名女生期待丈夫在她下班后拿“新出炉的饼干”欢迎她。

“目前经济的变化很大。总会有一些新的工作出现,因此问题是谁比较灵活而且反应迅速?无论有什么原因,都不是男性。”(完)