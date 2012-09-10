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债券 | 2012年 9月 10日 星期一 18:30 BJT

〔伦敦美债〕公债价格持坚,市场对美联储刺激政策的预期升温

路透伦敦9月10日电---美国公债周一持坚,延续上周涨势.就业数据逊于预期,市场对于美国联邦储备理事会(美联储,FED)将重启公债购买计划,以刺激经济的臆测升温.

美国公债期货TYv1上涨1/32,报133-03/64,但脱离亚洲盘创下的133-07/32高位,因为欧洲股市未能延续上周五非农就业公布后的强劲涨势.

美国经济走弱的迹象愈发明显,市场焦点落在本周稍晚的美联储会议,静候央行是否准备好推出第三轮量化宽松.

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