每日管理建议：如何让上司作出明确指示

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿8月31日电---"每日管理建议"栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站(www.hbr.org)。以下内容不代表路透立场。
如果你的上司总是分配给你各种项目，但却不告诉你如何执行，出现问题便拿你是问，让你重新来做，这时你需要变得主动起来。
首先要提前明确上司的想法，如果不行，尝试用另一种方式搞清楚上司的观点。
当要求你处理某个项目时，你需要先草拟一份如何实现该任务的初步计划。然后与你的上司开会审核该计划，看看他的想法。将上司的反馈融入到修改后的计划中，并再次与他探讨，直到获得他的认可。
反复这样多次，你的上司或许最终会意识到，如果他能在开始给出明确指示，可能会节省很多时间。
--摘自《哈佛管理大师在线模块：时间管理》(Harvard ManageMentor Online Module: Time Management)(完)
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。