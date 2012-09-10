〔东南亚股市〕多数收低,越南股市收在两周低位

路透9月10日电---东南亚股市周一多数收低,越南股市跌至两周低点,因投资者希望从本周稍后美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议和德国宪法法院对欧元区新救助基金的裁决中,找到交投方向.

越南股市.VNI收盘重挫2.2%,至8月28日以来最低收位,因投资者出脱高风险资产,转投黄金.

美联储在9月12-13日的会议上可能决定推出第三轮量化宽松政策,而欧洲本周面临新一轮考验,荷兰投票者周三将进行票选,德国宪法法院亦将于周三对欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)进行裁决.

菲律宾股市.PSI收低0.2%,新加坡股市海峡时报指数.FTSTI小跌0.1%.

马来西亚股市.KLSE收低0.2%,外资流出2,791万美元.

泰国股市.SETI和印尼股市.JKSE逆市上涨,双双收高

0.4%.

1052GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3008.72 -2.98 -0.10 +13.69 2646.35

马来西亚 .KLSE 1621.04 -3.51 -0.22 +5.90 1530.73

泰国 .SETI 1250.93 4.83 +0.39 +22.00 1025.32

印尼 .JKSE 4160.66 16.98 +0.41 +8.86 3821.99

菲律宾 .PSI 5190.81 -10.51 -0.20 +18.73 4371.96

越南 .VNI 388.88 -8.63 -2.17 +10.62 351.55

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(完)

--编译 于春红;审校 田建华

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