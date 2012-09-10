《香港报摘》--信报2月16日

--内银股获摩根士丹利唱好，吸引逾190亿港元外资及北水齐扫货，刺激内银股昨天急涨2%至6%，加上横行多日的腾讯也抽升近2%，带动港股最高冲至24,067点，大升364点，触发35只恒指熊证遭强制收回。农行飙6.1%，仅次于2015年4月13日＂大时代＂期间录得6.3%的单日升幅。