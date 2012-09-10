《台湾重要政经日程》--2月16日-10月10日
====================================================================
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.
====================================================================
--内银股获摩根士丹利唱好，吸引逾190亿港元外资及北水齐扫货，刺激内银股昨天急涨2%至6%，加上横行多日的腾讯也抽升近2%，带动港股最高冲至24,067点，大升364点，触发35只恒指熊证遭强制收回。农行飙6.1%，仅次于2015年4月13日＂大时代＂期间录得6.3%的单日升幅。
路透北京2月16日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/17 -- 银行结售汇数据 1月 银行代客涉外收付款数据 1月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28