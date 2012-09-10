〔美国股市〕小幅开低,市场对全球经济放缓的忧虑加剧

《香港报摘》--经济日报2月16日

--港股重现千亿成交时代，曾三度获得《新财富》策略研究冠军的兴业证券张忆东认为，内地全球化配置的大潮刚开始，加上全球资金流向逆转，低估值但高回报的港股将迎来五年大牛市。