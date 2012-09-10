欧洲已公布经济指标--2012/9/10

《香港报摘》--经济日报2月16日
--港股重现千亿成交时代，曾三度获得《新财富》策略研究冠军的兴业证券张忆东认为，内地全球化配置的大潮刚开始，加上全球资金流向逆转，低估值但高回报的港股将迎来五年大牛市。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第二季 -0.5-r -0.3-@-f -0.5-r
德国 第二季 +0.3-@-f +0.5-@-f +0.5-u-f
法国 第二季 持平-p 持平 +0.2-p
意大利 第二季 -0.8-f -0.8-f -2.6-f
消费者物价指数(CPI):
英国 7月 +0.1 -0.4 +2.6
德国 8月 +0.3-p +0.4-f +2.0-p
法国(HICP) 7月 -0.5 +0.1 +2.2
意大利(HICP) 8月 +0.2-P -1.7-f +3.5-p
生产者物价指数(PPI):
英国 8月 +0.5 +0.1-r +2.2
德国 7月 持平 -0.4 +0.9
法国 6月 -0.9 -1.0 +1.3
意大利 7月 +0.3 -0.1 +2.1
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 7月 4.9-@-p 4.9-@-r
德国 8月 6.8-@ 6.8-@
法国 第二季 10.2-@ 10-@-r
意大利 7月 10.7-@ 10.7-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 于春红;审校 田建华
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
--港股重现千亿成交时代，曾三度获得《新财富》策略研究冠军的兴业证券张忆东认为，内地全球化配置的大潮刚开始，加上全球资金流向逆转，低估值但高回报的港股将迎来五年大牛市。
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路透2月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月15日(周三)走势纵览。