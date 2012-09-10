美国各类经济指标总览--2012/9/10

《全球主要国家债券发行预告》--2月16日-2月23日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/16 日本 标售三个月期贴现国库券 2/16 日本 增强流动性标售 2/16 西班牙 标售债券 2/16 法国 标售中期债券(BTAN)/指数关连债券 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班
美国联邦储备理事会(FED,美联储)周一公布,7月美国消费者信贷意外减少,为约一年来首见,7月消费者信贷减少32.8亿美元,分析师预估为增加91亿美元.6月消费者信贷由原先公布的增加64.6亿美元上修为增加118.2亿美元.[ID:nSB1770308]
当前值 前次值
失业率(%) 8.1(8月) 8.3(7月)
非农业就业岗位(万) 增加9.6(8月) 增加14.1(7月)
平均时薪(%) 持平(8月) +0.1(7月)
消费者物价指数(CPI)(%) 持平(7月) 持平(6月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.1(7月) +0.2(6月)
实质所得(%) +0.0(7月) +0.6(6月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +0.3(7月) +0.1(6月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.4(7月) +0.2(6月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.7(第二季修正值) +2.0(第一季终值)
GDP平减指数(%) +1.6(第二季修正值) +2.2(第一季终值)
零售销售(%) +0.8(7月) -0.7(6月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差429.2(6月) 逆差480.4(5月修正值)
雇佣成本(%) +0.5(第二季) +0.4(第一季)
工业生产(%) +0.6(7月) +0.1(6月修正值)
产能利用率(%) 79.3(7月) 78.9(6月修正值)
初请失业金人数(万人) 36.5(9月1日当周) 37.7(8月25日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字696(7月) 赤字600(6月)
领先指标(%) +0.4(7月) -0.4(6月修正值)
个人所得(%) +0.3(7月) +0.3(6月)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.4(7月) 持平(6月)
消费者信贷(亿美元) 减少32.8(7月) 增加118.2(6月修正值)
企业库存(%) +0.1(6月) +0.3(5月)
建筑支出(%) -0.9(7月) +0.4(6月修正值)
消费者信心 60.6(8月) 65.4(7月修正值)
房屋开工(万户) 74.6(7月) 75.4(6月修正值)
建筑许可(万户) 81.1(7月修正值) 81.2(7月初值)
成屋销售(万户) 447(7月) 437(6月)
新屋销售(万户) 37.2(7月) 35.9(6月修正值)
工厂订单(%) +2.8(7月) -0.5(6月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +4.1(7月修正值) +1.6(6月修正值)
供应管理协会非制造业指数 53.7(8月) 52.6(7月)
供应管理协会制造业指数 49.6(8月) 49.8(7月修正值)
趸售(批发)库存(%) -0.2(6月) 持平(5月修正值)
进口物价(%) -0.6(7月) -2.4(6月修正值)
出口物价(%) 0.5(7月) -1.7(6月修正值)
单位劳工成本(%) +1.5(第二季修正值) +6.4(第一季修正值)
非农业生产率(%) +2.2(第二季修正值) -0.5(第一季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,373 赤字1,187
(第一季初值) (第四季修正值) (完)
--整理 李军
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/16 日本 标售三个月期贴现国库券 2/16 日本 增强流动性标售 2/16 西班牙 标售债券 2/16 法国 标售中期债券(BTAN)/指数关连债券 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班
路透新加坡2月16日 - 按资产排名的东南亚最大银行--星展集团控股公布季度获利下降9%，逊于市场预期。由于离岸石油服务行业遇到困难，坏帐费用大增。此前其同业华侨银行也提列了较高的坏账拨备，凸显新加坡石油服务业企业面临偿债压力。
路透东京2月16日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，2月11日止 当周外资转为买超日股。 外资2月11日止当周在日本股市买超1,756亿日圆，前一周为卖超2,47 8亿日圆。 日本投资者最近一周卖超海外债券2,974亿日圆，前一周为卖超1,264 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 2月 5日-2月11日 +175.6 -99.2 +161.4 1月29日-2月 4日 -247.8r +244.4r -788.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 2月 5日-2月11日 -96.7 -297.4 -38.9 1月29日-2月