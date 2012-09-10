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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 22:02 BJT

〔中国能源〕周二起上调汽柴油零售价,每吨分别上调550和540元--发改委

路透北京9月10日电---中国政府表示,从周二起分别上调汽油和柴油零售价6%和6.5%,以追随原油价格上涨,此举可能帮助减少中国油企的炼油业务亏损.

这是中国在大约一个月来第二次,也是今年第四次上调油价,将推升成品油价逼近3月末所创的纪录高位.

今年5-7月期间,中国曾连续三次下调油价.

中国国家发改委网站周一公布,从周二开始汽油零售价格每吨上调550元,柴油上调540元.(完)

--编译 田建华;审校 程琳

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