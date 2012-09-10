〔中国能源〕周二起上调汽柴油零售价,每吨分别上调550和540元--发改委

《香港报摘》--经济日报2月16日
--港股重现千亿成交时代，曾三度获得《新财富》策略研究冠军的兴业证券张忆东认为，内地全球化配置的大潮刚开始，加上全球资金流向逆转，低估值但高回报的港股将迎来五年大牛市。
路透北京9月10日电---中国政府表示,从周二起分别上调汽油和柴油零售价6%和6.5%,以追随原油价格上涨,此举可能帮助减少中国油企的炼油业务亏损.
这是中国在大约一个月来第二次,也是今年第四次上调油价,将推升成品油价逼近3月末所创的纪录高位.
今年5-7月期间,中国曾连续三次下调油价.
中国国家发改委网站周一公布,从周二开始汽油零售价格每吨上调550元,柴油上调540元.(完)
--编译 田建华;审校 程琳
--港股重现千亿成交时代，曾三度获得《新财富》策略研究冠军的兴业证券张忆东认为，内地全球化配置的大潮刚开始，加上全球资金流向逆转，低估值但高回报的港股将迎来五年大牛市。
--私募型不动产投资信托(REITs)基金如果投资开发中的公共建设，将不再受限。金管会银行局近日预告修正不动产证券化条例，放宽私募REITs投资公共建设上限，未来将不必受限于40%的规定。银行局表示，过去一档REITs基金若投资开发中的建案，最多只能投资该基金的40%，但未来最高可100%投资。
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