〔美国数据〕7月消费者信贷意外减少32.8亿美元,预估为增长91亿美元

金砖国家：2月15日股汇市收盘纵览
路透2月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月15日(周三)走势纵览。
路透华盛顿9月10日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周一公布,7月美国消费者信贷意外减少,为约一年来首见,因美国人减少信用卡债务,这是疲于创造就业的美国经济令人担忧的一个迹象.
美联储称,美国7月消费者信贷减少32.8亿美元,路透访查分析师预估为增加91亿美元.
但美联储大幅上修了6月消费者信贷增幅,由原先公布的增加64.6亿美元上修为增加118.2亿美元,这是颇为正面的迹象.(完)
--编译 李军;审校 母红
路透2月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月15日(周三)走势纵览。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/16 日本 标售三个月期贴现国库券 2/16 日本 增强流动性标售 2/16 西班牙 标售债券 2/16 法国 标售中期债券(BTAN)/指数关连债券 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班
路透新加坡2月16日 - 按资产排名的东南亚最大银行--星展集团控股公布季度获利下降9%，逊于市场预期。由于离岸石油服务行业遇到困难，坏帐费用大增。此前其同业华侨银行也提列了较高的坏账拨备，凸显新加坡石油服务业企业面临偿债压力。