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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 03:08 BJT

〔美国数据〕7月消费者信贷意外减少32.8亿美元,预估为增长91亿美元

路透华盛顿9月10日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周一公布,7月美国消费者信贷意外减少,为约一年来首见,因美国人减少信用卡债务,这是疲于创造就业的美国经济令人担忧的一个迹象.

美联储称,美国7月消费者信贷减少32.8亿美元,路透访查分析师预估为增加91亿美元.

但美联储大幅上修了6月消费者信贷增幅,由原先公布的增加64.6亿美元上修为增加118.2亿美元,这是颇为正面的迹象.(完)

--编译 李军;审校 母红

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