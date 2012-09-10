〔美国数据〕7月消费者信贷意外减少32.8亿美元,预估为增长91亿美元

路透华盛顿9月10日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周一公布,7月美国消费者信贷意外减少,为约一年来首见,因美国人减少信用卡债务,这是疲于创造就业的美国经济令人担忧的一个迹象.

但美联储大幅上修了6月消费者信贷增幅,由原先公布的增加64.6亿美元上修为增加118.2亿美元,这是颇为正面的迹象.(完)