〔美国热股〕AIG盘初下跌近2%,此前政府宣布将减持其大部分持股

路透9月10日电---美国财政部周日宣布,将出售所持美国国际集团(AIG)(AIG.N)的大部分股票,使得美国政府自四年前对AIG施以援手以来,首次变成少数股东.

尽管外界普遍预期财政部会在本月出售AIG的股票,但售股规模高达180亿美元仍出乎意料,此举将导致政府对AIG的持股比例从目前的53%下降至20%左右.[ID:nSB1768312]

1409GMT时,AIG跌1.94%至33.33美元.(完)

--编译 程琳;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI