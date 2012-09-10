〔美国热股〕亚马逊允许新款Kindle用户额外付费取消广告,盘初近持平

《香港报摘》--经济日报2月16日
--港股重现千亿成交时代，曾三度获得《新财富》策略研究冠军的兴业证券张忆东认为，内地全球化配置的大潮刚开始，加上全球资金流向逆转，低估值但高回报的港股将迎来五年大牛市。
路透9月10日电---亚马逊(AMZN.O)周末称,新款Kindle Fire平板电脑的用户额外支付15美元,即可取消内置广告,这体现出该公司定价策略的明显转变.
1416GMT时,亚马逊小跌0.04%至259.05美元.(完)
--编译 程琳;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
--港股重现千亿成交时代，曾三度获得《新财富》策略研究冠军的兴业证券张忆东认为，内地全球化配置的大潮刚开始，加上全球资金流向逆转，低估值但高回报的港股将迎来五年大牛市。
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路透2月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月15日(周三)走势纵览。