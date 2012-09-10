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市场报道 | 2012年 9月 10日 星期一 22:19 BJT

〔美国热股〕亚马逊允许新款Kindle用户额外付费取消广告,盘初近持平

路透9月10日电---亚马逊(AMZN.O)周末称,新款Kindle Fire平板电脑的用户额外支付15美元,即可取消内置广告,这体现出该公司定价策略的明显转变.

1416GMT时,亚马逊小跌0.04%至259.05美元.(完)

--编译 程琳;审校 李军

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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