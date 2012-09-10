〔爱尔兰经济〕IMF告诉欧洲各国兑现给爱尔兰的救助,调降该国成长预期

《香港报摘》--经济日报2月16日
--港股重现千亿成交时代，曾三度获得《新财富》策略研究冠军的兴业证券张忆东认为，内地全球化配置的大潮刚开始，加上全球资金流向逆转，低估值但高回报的港股将迎来五年大牛市。
路透都柏林9月10日电---国际货币基金组织(IMF)周一表示,爱尔兰救助行动的成功取决于能否获得更多的欧洲支持,以及外部经济复苏.IMF调降了爱尔兰明年的成长预估.
欧元区领导人在6月举行的峰会上同意考虑增加对爱尔兰银行业的救助.这一承诺导致该国公债收益率骤降,并使该国在约两年前获得欧盟/IMF救助以来首次发行长债筹资.
爱尔兰希望与向两家受困银行注资310亿欧元相关的借款协议(IOUs)条款有所放宽,并希望欧洲救助基金购买其他银行的股权.IMF称,这是扫除"救助计划成功完成道路上的障碍"所需要的.
IMF在最新一份有关爱尔兰救助计划执行进展的报告中指出,"如果得以落实,欧洲近期作出的承诺可以使救助计划前景得到决定性地改善.救助计划成功与否取决于外部经济复苏和来自欧洲的更多支持."
"及时承诺加强欧洲对爱尔兰的支持,尤其是欧洲稳定机制(ESM)投资爱尔兰银行的股权,将使该国真正实现在未来摆脱对官方融资的依赖,这将是欧元区危机取得的一个正面突破."
IMF还将爱尔兰2013年成长预估从6月预估的1.9%调降至1.4%,今年成长预估从0.5%调降至0.4%.(完)
--编译 母红;审校 李军
--港股重现千亿成交时代，曾三度获得《新财富》策略研究冠军的兴业证券张忆东认为，内地全球化配置的大潮刚开始，加上全球资金流向逆转，低估值但高回报的港股将迎来五年大牛市。
--私募型不动产投资信托(REITs)基金如果投资开发中的公共建设，将不再受限。金管会银行局近日预告修正不动产证券化条例，放宽私募REITs投资公共建设上限，未来将不必受限于40%的规定。银行局表示，过去一档REITs基金若投资开发中的建案，最多只能投资该基金的40%，但未来最高可100%投资。
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