〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.130%,投标倍数为5.12

星股业绩：星展集团第四季净利下降9%至两年最低，坏帐费用增加87%
路透新加坡2月16日 - 按资产排名的东南亚最大银行--星展集团控股公布季度获利下降9%，逊于市场预期。由于离岸石油服务行业遇到困难，坏帐费用大增。此前其同业华侨银行也提列了较高的坏账拨备，凸显新加坡石油服务业企业面临偿债压力。
路透华盛顿9月10日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.130
中值 0.125
低值 0.110
投资 0.132
价格 99.934278
高值得标比率 71.46%
投标倍数 5.12
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 28,000,236,500
总投标 143,262,215,500
竞争性投标得标 27,128,021,000
非竞争性投标得标 572,215,500
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/09/13
到期日 2013/03/14
CUSIP码 9127957L9
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 程琳;审校 母红
路透新加坡2月16日 - 按资产排名的东南亚最大银行--星展集团控股公布季度获利下降9%，逊于市场预期。由于离岸石油服务行业遇到困难，坏帐费用大增。此前其同业华侨银行也提列了较高的坏账拨备，凸显新加坡石油服务业企业面临偿债压力。
路透东京2月16日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，2月11日止 当周外资转为买超日股。 外资2月11日止当周在日本股市买超1,756亿日圆，前一周为卖超2,47 8亿日圆。 日本投资者最近一周卖超海外债券2,974亿日圆，前一周为卖超1,264 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 2月 5日-2月11日 +175.6 -99.2 +161.4 1月29日-2月 4日 -247.8r +244.4r -788.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 2月 5日-2月11日 -96.7 -297.4 -38.9 1月29日-2月
* 招标品种：国开行1/5/20年增发债 * 期限及招标金额：1/5年：60亿元；20年：20亿元 * 招标时间：2月16日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.25%-3.35%；3.95%-4.00%；4.30%-4.35% * 预测均值：3.31%；3.98%；4.33% 路透上海2月15日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发一、五和20年三期固息债。路透调 查显示，上述三个期限债券二级市场交投不活跃，目前市况变化不大，机构多参考增发标的券的中债估值给出 定位，预测均值分别为3.31%、3.98%和4.33%。 上海一银行交易员表示，近来现券波动不大，明日招标的三期国开标的券“几乎没(什么)成交，看着估值 拍的。” 今日一级市场也表现稳定。财政部上午招标的五年期续发国债，加权中标收益率为3.0293%，接近3.04%的 预测均值。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线