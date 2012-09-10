〔英国债市〕追随德债走低,受英国经济忧虑与即将到来的标债打压

路透伦敦9月10日电---英国公债价格周一在淡静市况中下滑,受累于对英国经济的忧虑和德国公债跌势.与此同时,即将展开的英国公债标售令长债进一步承压.

12月英国公债期货FLGZ2结算价下跌44个跳动点,报120.11,为8月23日来最低收位.可比德债FGBLZ2跌幅为33个跳动点.

"对英国无力提供给经济太多动能的忧虑是大背景."美银美林全球研究部固定收益策略师John Wraith表示.

他提到咨询公司BDO的一份调查,显示上月英国企业乐观程度降至20年最低.

"看到这样一份前瞻性、长期性的调查展现出如此程度的下滑,不能不让人想到也许第三季回暖只会是昙花一现."

他还表示,上月支撑英国公债的利息再投资活动已经结束.

20年期英国公债跑输其它年期,收益率(殖利率)上涨6个基点,因投资者为周二12.5亿英镑2034年到期的通胀保值公债标售GBIL0T34=做准备.

整体而言,较长期公债表现不及较短期,与德国和美国趋势相似.

10年期英国公债收益率GB10YT=RR上涨5个基点,报1.734%,较可比德债利差EU10YT=RR扩大1个基点,报18个基点.

英国周二还将公布7月贸易数据,英国央行新委员Ian McCafferty将在议会发表演讲.(完)

--编译 程琳;审校 李军

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