〔英国债市〕追随德债走低,受英国经济忧虑与即将到来的标债打压

星股业绩：星展集团第四季净利下降9%至两年最低，坏帐费用增加87%
路透新加坡2月16日 - 按资产排名的东南亚最大银行--星展集团控股公布季度获利下降9%，逊于市场预期。由于离岸石油服务行业遇到困难，坏帐费用大增。此前其同业华侨银行也提列了较高的坏账拨备，凸显新加坡石油服务业企业面临偿债压力。
路透伦敦9月10日电---英国公债价格周一在淡静市况中下滑,受累于对英国经济的忧虑和德国公债跌势.与此同时,即将展开的英国公债标售令长债进一步承压.
12月英国公债期货FLGZ2结算价下跌44个跳动点,报120.11,为8月23日来最低收位.可比德债FGBLZ2跌幅为33个跳动点.
"对英国无力提供给经济太多动能的忧虑是大背景."美银美林全球研究部固定收益策略师John Wraith表示.
他提到咨询公司BDO的一份调查,显示上月英国企业乐观程度降至20年最低.
"看到这样一份前瞻性、长期性的调查展现出如此程度的下滑,不能不让人想到也许第三季回暖只会是昙花一现."
他还表示,上月支撑英国公债的利息再投资活动已经结束.
20年期英国公债跑输其它年期,收益率(殖利率)上涨6个基点,因投资者为周二12.5亿英镑2034年到期的通胀保值公债标售GBIL0T34=做准备.
整体而言,较长期公债表现不及较短期,与德国和美国趋势相似.
10年期英国公债收益率GB10YT=RR上涨5个基点,报1.734%,较可比德债利差EU10YT=RR扩大1个基点,报18个基点.
英国周二还将公布7月贸易数据,英国央行新委员Ian McCafferty将在议会发表演讲.(完)
--编译 程琳;审校 李军
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路透新加坡2月16日 - 按资产排名的东南亚最大银行--星展集团控股公布季度获利下降9%，逊于市场预期。由于离岸石油服务行业遇到困难，坏帐费用大增。此前其同业华侨银行也提列了较高的坏账拨备，凸显新加坡石油服务业企业面临偿债压力。
路透东京2月16日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，2月11日止 当周外资转为买超日股。 外资2月11日止当周在日本股市买超1,756亿日圆，前一周为卖超2,47 8亿日圆。 日本投资者最近一周卖超海外债券2,974亿日圆，前一周为卖超1,264 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 2月 5日-2月11日 +175.6 -99.2 +161.4 1月29日-2月 4日 -247.8r +244.4r -788.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 2月 5日-2月11日 -96.7 -297.4 -38.9 1月29日-2月
* 招标品种：国开行1/5/20年增发债 * 期限及招标金额：1/5年：60亿元；20年：20亿元 * 招标时间：2月16日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.25%-3.35%；3.95%-4.00%；4.30%-4.35% * 预测均值：3.31%；3.98%；4.33% 路透上海2月15日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发一、五和20年三期固息债。路透调 查显示，上述三个期限债券二级市场交投不活跃，目前市况变化不大，机构多参考增发标的券的中债估值给出 定位，预测均值分别为3.31%、3.98%和4.33%。 上海一银行交易员表示，近来现券波动不大，明日招标的三期国开标的券“几乎没(什么)成交，看着估值 拍的。” 今日一级市场也表现稳定。财政部上午招标的五年期续发国债，加权中标收益率为3.0293%，接近3.04%的 预测均值。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线