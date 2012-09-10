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市场报道 | 2012年 9月 11日 星期二 00:40 BJT

〔美国热股〕惠普计划裁员总数增加两千人至2.9万

路透旧金山9月10日电---惠普(Hewlett-Packard)(HPQ.N)未来两年计划裁员总数增加2,000人,至2.9万人.

惠普周一在监管文件中称,预计到公司2014财年结束时,与裁员相关的费用约为33亿美元,与数据中心和房地产部门整合相关的费用约为4亿美元.裁员计划将结合强制性裁员与提前退休两种方案.

其并称,到2012财年结束前,或将裁减11,500人.

周一中午,惠普上扬1.63%至17.57美元.(完)

--编译 程琳;审校 李军

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