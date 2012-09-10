〔标题新闻〕德国总理梅克尔对保守派议员称,欧洲央行购债计划并未超出其职责范围--消息人士

星股业绩：星展集团第四季净利下降9%至两年最低，坏帐费用增加87%

路透新加坡2月16日 - 按资产排名的东南亚最大银行--星展集团控股公布季度获利下降9%，逊于市场预期。由于离岸石油服务行业遇到困难，坏帐费用大增。此前其同业华侨银行也提列了较高的坏账拨备，凸显新加坡石油服务业企业面临偿债压力。