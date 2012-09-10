〔美国股市〕ADR在美联储会议前收跌,近期大涨后稍作喘息

路透纽约9月10日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一走低,因在近期大涨后投资者有所回撤,静待本周稍晚美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能采取的政策举措.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上周劲扬近3%,为6月初以来最大周度涨幅,投资者对欧洲央行旨在遏制区内债务危机的购债计划表示欢迎.该指数周一回落0.9%.

在美联储周四公布是否进一步宽松政策的决定前,许多投资者不愿进行押注.标普500指数.SPX下跌0.6%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR回落0.9%,FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.3%,因投资者对防御型股进行获利了结,市场预计美联储的行动对这类股票的带来的裨益不大.

防御型个股中,National Grid (NGG.N)收跌1.01美元,至54.46美元.法国电信FTE.N急跌逾2%,报13.32美元.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收挫0.58%,因8月中国进出口数据均不及预期.

尽管数据显示经济成长放缓,但这增加了中国政府加大支出力度提振需求的可能性.中石油(SNP.N)攀升约1%,报91.09美元.

纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA大跌1.56%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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