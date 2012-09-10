〔标题新闻〕Nasdaq预计SEC将于第四季裁决其与Facebook上市故障相关的6,200万美元赔偿计划

表格：外资上周转为买超日股，日本投资者继续卖超海外债券

路透东京2月16日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，2月11日止 当周外资转为买超日股。 外资2月11日止当周在日本股市买超1,756亿日圆，前一周为卖超2,47 8亿日圆。 日本投资者最近一周卖超海外债券2,974亿日圆，前一周为卖超1,264 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 2月 5日-2月11日 +175.6 -99.2 +161.4 1月29日-2月 4日 -247.8r +244.4r -788.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 2月 5日-2月11日 -96.7 -297.4 -38.9 1月29日-2月