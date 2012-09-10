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市场报道 | 2012年 9月 11日 星期二 01:04 BJT

〔标题新闻〕Nasdaq预计SEC将于第四季裁决其与Facebook上市故障相关的6,200万美元赔偿计划

注:SEC即美国证券交易委员会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8KAB7E]

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