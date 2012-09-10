〔纽约期市〕ICE咖啡期货飙升至一个月高位,受空头回补提振

路透纽约/伦敦9月10日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一上涨近7%,触及一个月高位,并创下逾三年半最大单日涨幅,交易商称因有大量空头回补买盘.

期糖继续反弹,过去两周上涨12%的可可期货因获利了结承压.

指标12月咖啡期货KCc2尾盘飙升6.9%,最终结算价收高6.5%,至每磅1.7365美元,升穿100日移动均线切入位1.71美元.

今日涨势帮助咖啡期货扳回7月中旬以来的部分跌幅.

"我认为做长线宏观题材的人之前在做空,在空仓创纪录高位的时候进行回补是谨慎的做法."Atlantic Capital Advisors首席交易员Nick Gentile表示.

商品期货交易委员会(CFTC)公布9月6日止当周投机性净空头仓位创纪录高位后,投资者纷纷回补仓位.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2上涨10美元,或0.5%,至每吨2,059美元,仅较盘中高位低1美元.

ICE-10月原糖期货SBc1上涨0.25%,结算价报每磅19.43美分.

"我认为18到20分的水平提供了一些不错的支撑.我预计市场可能重返该水准上方."渣打银行分析师Abah Ofon表示.

伦敦10月白糖期货LSUc1结算价上涨0.4%,报每吨558.4美元.

12月可可期货CCc2下滑23美元,或0.85%,报每吨2,653美元,为连续第二个交易日下跌,市场继续关注西非作物前景.

伦敦12月可可期货LCCZ2跌7英镑或0.41%,至每吨1,709英镑.