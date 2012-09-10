〔纽约期市〕ICE咖啡期货飙升至一个月高位,受空头回补提振

《全球主要国家债券发行预告》--2月16日-2月23日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/16 日本 标售三个月期贴现国库券 2/16 日本 增强流动性标售 2/16 西班牙 标售债券 2/16 法国 标售中期债券(BTAN)/指数关连债券 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班
路透纽约/伦敦9月10日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一上涨近7%,触及一个月高位,并创下逾三年半最大单日涨幅,交易商称因有大量空头回补买盘.
期糖继续反弹,过去两周上涨12%的可可期货因获利了结承压.
指标12月咖啡期货KCc2尾盘飙升6.9%,最终结算价收高6.5%,至每磅1.7365美元,升穿100日移动均线切入位1.71美元.
今日涨势帮助咖啡期货扳回7月中旬以来的部分跌幅.
"我认为做长线宏观题材的人之前在做空,在空仓创纪录高位的时候进行回补是谨慎的做法."Atlantic Capital Advisors首席交易员Nick Gentile表示.
商品期货交易委员会(CFTC)公布9月6日止当周投机性净空头仓位创纪录高位后,投资者纷纷回补仓位.
11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2上涨10美元,或0.5%,至每吨2,059美元,仅较盘中高位低1美元.
ICE-10月原糖期货SBc1上涨0.25%,结算价报每磅19.43美分.
"我认为18到20分的水平提供了一些不错的支撑.我预计市场可能重返该水准上方."渣打银行分析师Abah Ofon表示.
伦敦10月白糖期货LSUc1结算价上涨0.4%,报每吨558.4美元.
12月可可期货CCc2下滑23美元,或0.85%,报每吨2,653美元,为连续第二个交易日下跌,市场继续关注西非作物前景.
伦敦12月可可期货LCCZ2跌7英镑或0.41%,至每吨1,709英镑.
--编译 程琳;审校 李军
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/16 日本 标售三个月期贴现国库券 2/16 日本 增强流动性标售 2/16 西班牙 标售债券 2/16 法国 标售中期债券(BTAN)/指数关连债券 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班
路透新加坡2月16日 - 按资产排名的东南亚最大银行--星展集团控股公布季度获利下降9%，逊于市场预期。由于离岸石油服务行业遇到困难，坏帐费用大增。此前其同业华侨银行也提列了较高的坏账拨备，凸显新加坡石油服务业企业面临偿债压力。
路透东京2月16日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，2月11日止 当周外资转为买超日股。 外资2月11日止当周在日本股市买超1,756亿日圆，前一周为卖超2,47 8亿日圆。 日本投资者最近一周卖超海外债券2,974亿日圆，前一周为卖超1,264 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 2月 5日-2月11日 +175.6 -99.2 +161.4 1月29日-2月 4日 -247.8r +244.4r -788.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 2月 5日-2月11日 -96.7 -297.4 -38.9 1月29日-2月