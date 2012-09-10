〔金属期市〕期铜触及四个月高位,因冀望中美两国将采取行动刺激经济

* 期铜自5月以来首次升穿每吨8,000美元

* 调查显示,8月就业数据公布后,美联储在9月推出QE3的机率增加

* 中国8月铜进口按月减少2.9%

路透纽约/伦敦9月10日电---期铜周一升至四个月最高,因全球最大铜消费国中国和美国将推出更多经济刺激举措的可能性增加.

在上周五大涨近4%后,今日铜价放量上行,中国周末公布铜进口和工业产出减少,巩固了该国政府将很快调整政策,提振三年来成长最疲弱的经济.

美国上周五公布令人失望的就业数据,使美国联邦储备理事会(FED,美联储)在本周推出新一轮购债计划,也称作量化宽松(QE),以刺激经济的机率增加.

"我认为美联储将宣布某种形式的新计划,无论是新一轮QE,还是新一轮卖短买长操作,"TrendMax的董事总经理Zachary Oxman表示.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2上扬4.35美分,或逾1%,结算价报每磅3.6885美元,盘中交投区间为3.6330-3.70美元,后者为5月10日以来最高.

汤森路透初步数据显示,COMEX纽约尾盘成交量超过59,500口,较30日均值高出逾三分之一.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3盘中升穿8,000美元的重要心里关口,为5月14日以来首次,收盘报8,068美元,涨幅为78美元.

基本金属全面上扬,期铝CMAL3、期铅MCPB3、期锌CMZN3和期锡CMSN3均升至四个月高位.

盘初,投资者对周末中国公布的数据作出反映.一项数据显示,中国8月铜进口较7月下降2.9%,受累于下游订单疲弱,且融资需求减弱.另一项数据显示,中国国家统计局周日公布,8月规模以上工业增加值同比增长8.9%,低于路透调查中值9.1%,也低于7月的9.2%,为39个月来最低增幅.[ID:nSB1767776]

中国数据"凸显出全球最大商品消费国中国的需求仍然疲弱,"Capital Economics的经济学家Ross Strachan表示.

"再推刺激举措的可能性增加使市场忧虑有所缓和,"他说,"不过,我们必须保持谨慎,因任何放松政策的举措可能仅缓解部分问题,而不会导致经济快速反弹."

上周五,中国政府宣布了规模达1,500亿美元的基建计划.媒体周日报导称,中国政府将为购买节能电脑和空调的民众提供22亿美元的补贴.

欧元兑美元四天来首日走低,全球股市在德国宪法法院就欧元区新救助基金作出裁决,荷兰大选,和美联储可能推出新刺激举措前走低.这限制铜价涨幅.

本周,西班牙政府计划同欧元区财长讨论欧洲央行购债计划的附带条件,希腊将与借款人进行磋商,欧盟财长将在9月14-15日开会.

"在目前的环境下,对放宽政策的冀望显然盖过了疲弱数据的影响,"瑞士信贷在一份报告中指出,"在这样的背景下,本周将举行的美联储会议将是一重大事件风险.如宣布进一步放宽政策,将带动商品价格进一步上扬-尤其是金属价格."

以下为1802GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 368.30 3.80 +1.04 343.60 7.19

LME期铝 2060.00 85.00 +4.30 2020.00 1.98

LME期铜 8067.00 77.00 +0.96 7600.00 6.14

LME期铅 2118.00 26.00 +1.24 2035.00 4.08

LME期镍 16770.00 270.00 +1.64 18710.00 -10.37

LME期锡 20550.00 825.00 +4.18 19200.00 7.03

LME期锌 2015.00 45.00 +2.28 1845.00 9.21

上海期铝 15740.00 115.00 +0.74 15845.00 -0.66

上海期铜 58140.00 1470.00 +2.59 55360.00 5.02

上海期锌 15335.00 315.00 +2.10 14795.00 3.65

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 李军

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