〔美国热股〕Green Mountain放量飙涨10%,两日升幅高达22%

截至当地时间下午3点,该股成交量约为1,900万股,远超约670万股的50日均值.

该公司上周五亦大涨13%,因公布新产品推出的细节,且分析师看涨该股,令其过去两个交易日的累计涨幅达到22%,但年内迄今仍下跌33%.(完)