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市场报道 | 2012年 9月 11日 星期二 03:23 BJT

〔美国热股〕Green Mountain放量飙涨10%,两日升幅高达22%

路透纽约9月10日电---Green Mountain Coffee RoastersGMCR.O周一放量飙升9.4%,至30.43美元,为连续第二个交易日大涨.

截至当地时间下午3点,该股成交量约为1,900万股,远超约670万股的50日均值.

该公司上周五亦大涨13%,因公布新产品推出的细节,且分析师看涨该股,令其过去两个交易日的累计涨幅达到22%,但年内迄今仍下跌33%.(完)

--编译 程琳;审校 李军

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