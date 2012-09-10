〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货走低,受累于美供需数据公布前的多头清盘

中国外汇：当前国际收支未严重失衡，人民币不会经历巨大调整--央行官员
路透上海2月16日 - 中国证券报周四报导，中国人民银行国际司司长朱隽在接受专访时表示，当前中国国际收支不属于严重失衡，不认同人民币会经历巨大调整的观点。
路透9月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一走低,新作12月合约跌至六周低位,交易商称,因在美国农业部周三公布9月供需报告前,多头结清头寸.
分析师的平均预期为,美国2012年玉米产量为103.80亿蒲式耳,低于农业部8月预估的107.79亿蒲式耳.2012-13年期末库存为5.92亿蒲式耳,低于农业部8月预估的6.50亿蒲式耳.
中西部玉米现货价格周一多数持稳至走低,受累于收割压力.
分析师的平均预期为,上周美国玉米收割率为17%,高于之前一周的10%.
一位农业气象学家周一表示,预计本周初美国天气状况良好,有利于玉米和大豆的收割.本周稍后,将出现部分降雨,且气温有所下降.
美国农业部表示,上周出口检验玉米980万蒲式耳,高于之前一周的860万蒲式耳,但远低于上年同期的1,880万蒲式耳.
截至上周二的一周中,投机客增加CBOT玉米期货的多头头寸,押注即便农户加快收割进度,玉米价格升势仍将持续.
12月合约高于所有关键的移动均线.九日相对强弱指标报38.
12月玉米合约CZ2收跌16-1/4美分,结算价报7.83-1/4美元.
今日CBOT玉米期货大约成交量为267,393口.(完)
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--编译 母红;审校 程琳
路透上海2月16日 - 中国证券报周四报导，中国人民银行国际司司长朱隽在接受专访时表示，当前中国国际收支不属于严重失衡，不认同人民币会经历巨大调整的观点。
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月16日(四) 0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第四季 -- 10.0% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差2.35 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差42.03 2月17日(五) 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 12月 -- 盈余405 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余361 直接投资/证券投资流动情况(亿欧元