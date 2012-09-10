〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货走低,受累于美供需数据公布前的多头清盘

路透9月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一走低,新作12月合约跌至六周低位,交易商称,因在美国农业部周三公布9月供需报告前,多头结清头寸.

分析师的平均预期为,美国2012年玉米产量为103.80亿蒲式耳,低于农业部8月预估的107.79亿蒲式耳.2012-13年期末库存为5.92亿蒲式耳,低于农业部8月预估的6.50亿蒲式耳.

中西部玉米现货价格周一多数持稳至走低,受累于收割压力.

分析师的平均预期为,上周美国玉米收割率为17%,高于之前一周的10%.

一位农业气象学家周一表示,预计本周初美国天气状况良好,有利于玉米和大豆的收割.本周稍后,将出现部分降雨,且气温有所下降.

美国农业部表示,上周出口检验玉米980万蒲式耳,高于之前一周的860万蒲式耳,但远低于上年同期的1,880万蒲式耳.

截至上周二的一周中,投机客增加CBOT玉米期货的多头头寸,押注即便农户加快收割进度,玉米价格升势仍将持续.

12月合约高于所有关键的移动均线.九日相对强弱指标报38.

12月玉米合约CZ2收跌16-1/4美分,结算价报7.83-1/4美元.

今日CBOT玉米期货大约成交量为267,393口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]