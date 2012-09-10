〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货因获利了结连跌第四日,供需报告受关注

路透9月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连跌第四日,交易商称,受累于技术性卖盘、在上周涨至历史高位后出现的获利了结、以及在美国农业部周三公布月度供需报告前出现的头寸调整.

交投最活跃的11月大豆期货SX2接跌至17.16美元,逼近两周低位,但仍守在17.06美元附近的20日移动均线之上.

豆粕和豆油期货也走低,豆粕跌幅超过豆油,因交易商出脱豆粕/豆油套利交易头寸.

疲弱的中国经济数据令市场承压.中国8月进口442万吨大豆,为六个月来最少,因价格触及纪录高位,以及全球供应减少使中国的进口需求下降.中国是全球最大大豆进口国.

路透看到的一份欧盟立法草案显示,欧盟将限制以粮食为原料的生物燃料的使用,因担忧这对气候造成的不利影响超过最初的预期,以及使用粮食来生产生物燃料将与食品生产争夺原材料.

交易商预计,美国农业部周一稍后将公布美国上周大豆收割率为3%.这将是农业部首次公布本季全国大豆收割数据.

农业部报告称,上周出口检验大豆1,293.3万蒲式耳,低于市场预估区间1,300-1,700万蒲式耳.

CBOT报告称,大豆和豆粕9月合约无交割,豆油合约交割总量为624口.

美国商品期货交易委员会上周五公布的周度补充数据显示,截至9月4日当周,非商业交易商增加CBOT大豆净多头头寸.

11月大豆期货SX2下跌17/3/4美分,报17.18-3/4美元.

9月豆粕合约SMU2收低4.4美元,报每短吨527.2美元.

9月豆油合约BOU2收跌0.11美分,报每磅55.96美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为124,740口,豆粕期货为46,322口,豆油期货为65,241口.

以下为CBOT农产品期货在2015GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 781.00 -14.00 -1.8% 20.8%

CBOT大豆Sc1 1713.75 -18.75 -1.1% 43.0%

CBOT豆粕SMc1 527.70 -4.40 -0.8% 70.6%

CBOT豆油BOc1 56.04 -0.11 -0.2% 7.6%

CBOT小麦Wc1 870.50 -16.50 -1.9% 33.4%

CBOT稻米RRc1 1468.00 -18.00 -1.2% 0.5%

EU小麦BL2H0 265.00 0.00 0.0% 30.9%

NYMEX原油期货CLc1 96.27 -0.15 -0.2% -2.6%

道琼工业指数.DJI 13,254 -52 -0.4% 8.5%

现货金XAU= 1725.35 -10.54 -0.6% 10.3%

欧元/美元EUR= 1.2761 -0.0046 -0.4% -1.4%

美元指数.DXY 80.3950 0.1430 0.2% 0.3%

波罗的海

干散货指数.BADI 666 -3 -0.5% -61.7%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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