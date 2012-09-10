版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 11日 星期二 04:07 BJT

〔标题新闻〕摩根大通将今明两年美国西德克萨斯中质油价格预期分别上调至94美元和100.5美元

西德克萨斯中质油:WTI

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8KAG9F]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐