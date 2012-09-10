〔标题新闻〕摩根大通将今明两年美国西德克萨斯中质油价格预期分别上调至94美元和100.5美元

中国外汇：当前国际收支未严重失衡，人民币不会经历巨大调整--央行官员

路透上海2月16日 - 中国证券报周四报导，中国人民银行国际司司长朱隽在接受专访时表示，当前中国国际收支不属于严重失衡，不认同人民币会经历巨大调整的观点。