〔美国股市〕道琼工业指数小跌0.39%,Nasdaq指数回落1.03%

中国外汇：当前国际收支未严重失衡，人民币不会经历巨大调整--央行官员
路透上海2月16日 - 中国证券报周四报导，中国人民银行国际司司长朱隽在接受专访时表示，当前中国国际收支不属于严重失衡，不认同人民币会经历巨大调整的观点。
路透纽约9月10日电---美国股市周一收跌,因投资者在近期上扬后锁定获利,且英特尔股价走低重压Nasdaq指数.市场关注本周稍后美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能采取的政策行动.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌52.35点,或0.39%,至13,254.29点;标准普尔500指数.SPX收挫8.84点,或0.61%,至1,429.08点.Nasdaq指数.IXIC大跌32.40点,或1.03%,至3,104.02点.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透上海2月16日 - 中国证券报周四报导，中国人民银行国际司司长朱隽在接受专访时表示，当前中国国际收支不属于严重失衡，不认同人民币会经历巨大调整的观点。
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月16日(四) 0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第四季 -- 10.0% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差2.35 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差42.03 2月17日(五) 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 12月 -- 盈余405 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余361 直接投资/证券投资流动情况(亿欧元