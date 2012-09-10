〔国际油市〕油价上涨,受美联储QE3政策预期提振

* 投资者期待美联储周四会后给出QE3方面的暗示

* 中国8月表观石油需求创2010年10月来最低

* 沙特阿拉伯称担心高油价

路透纽约9月10日电---国际油价周一在震荡交投中上涨,因市场对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将刺激经济的预期,盖过了中国疲弱数据引起的需求忧虑.

一些投资者认为,越来越多的迹象显示,中美两国经济放缓,这提高了美联储周四会后宣布第三轮量化宽松(QE3)的可能性.宽松举措料将使美元下跌,进而提振油价等美元计价的大宗商品价格.

10月布兰特原油期货价格LCOc1上涨0.56美元,结算价报每桶114.81美元,盘中区间介于113.92至115.05美元.

该合约将于周四到期.

美国10月原油期货价格CLc1上涨0.12美元,结算价报每桶96.54美元,之前一度跌逾1美元至95.34美元.盘中高位96.63美元较200日移动均线切入位96.61高出0.02美元,后者是交易商密切关注的技术指标.

美国RBOB汽油期货RBc1和美国取暖油期货HOc1均上涨.

"市场显然是在押注美联储会有第三轮量化宽松."PVM Oil Associates分析师Tamas Varga称.

"中国数据跟上周美国就业数据一样非常利空.但这个逻辑有两面性:如果能带来正面的政策反应,坏消息就可以变成好消息."

中国8月原油进口同比下降12.5%,表观石油需求降至日均892万桶,凸显出内需低迷.

中国经济仍挣扎于增速放缓的泥沼.继周日不尽人意的工业生产和投资数据后,最新公布的疲弱贸易数据再度证实,三季度要想实现经济探底回升恐怕难度较大;而在稳投资的同时,业界呼吁还需出台更多举措稳外贸.

内需不振,加之大宗商品价格下跌,拖累8月进口意外录得七个月来首度同比下滑;出口同比增速虽较上月略升,但外部环境持续低迷,令增幅徘徊于低位.分析人士普遍预计,未来进出口状况仍难乐观,实现全年10%的增速目标难度不小.[ID:nSB1769360]

北海炼厂维护,飓风艾萨克使美国墨西哥湾沿岸生产中断,都给近期油价提供了支撑.

沙特阿拉伯石油部长欧那密周一称,该国对油价上涨感到担忧."沙特将一如既往采取一切必要措施确保市场供应充足,帮助压低价格--我们也将满足客户的额外需求."

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 96.54 0.12 0.1% 95.34 96.63 197,684 293,026

11月原油 96.88 0.13 0.1% 95.69 96.97 69,696 68,972

10月RBOB汽油 3.0240 0.0044 0.2% 2.9920 3.0450 44,446 62,837

11月RBOB汽油 2.9051 0.0059 0.2% 2.8810 2.9195 38,540 42,492

10月取暖油 3.1668 0.0179 0.6% 3.1452 3.1706 46,060 62,380

11月取暖油 3.1674 0.0167 0.5% 3.1473 3.1710 25,642 24,963

ICE合约

10月布兰特 114.81 0.56 0.5% 113.92 115.05 142,086 227,675

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 446,059 560,581 512,979 1,573,450 -10,688

汽油 122,490 161,667 131,521 289,422 -237

取暖油 120,966 130,891 135,438 340,767 351 (完)