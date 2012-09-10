〔加拿大汇市〕加元/美元持于12个月高位附近,关注美联储会议

路透多伦多9月10日电---加元兑美元周一触及逾一年高位,超越其它主要货币表现,市场冀望美国联邦储备理事会(美联储,FED)将采取更多经济刺激举措.

在上周数据显示美国8月就业增长远不足以压低失业率后,市场部分消化了美联储将推出第三轮量化宽松的预期.

加元兑美元CAD=D4收在0.9775加元或1.0230美元,上周五收报0.9782加元或1.0223美元.

加元盘中稍早触及0.9755加元,或1.0251美元的盘中高位,亦为2011年9月1日来最高.

交易商还指出,欧洲央行上周宣布购债计划后风险偏好普遍上扬.

中国周一公布的疲弱贸易数据凸显出该国进一步刺激经济的可能,这也可能提振加元等商品货币.(完)

--编译 程琳;审校 母红

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