〔加拿大股市〕矿业股回落,推动大盘走低

路透多伦多9月10日电---加拿大股市周一回落,因投资者锁定近几日一些大幅获利,等候美国联邦储备理事会(美联储,FED)的政策会议结果.

金矿类股转跌,因金价从六个月高位下滑.其它矿业股同样回落,上周末曾因中国大兴基建预期而飙升.

外界广泛预期美联储将在周四会上推出新的货币刺激举措.此举或将扶助加拿大股市走高,因资源相关股票会受益于有助于大宗商品需求的举措.

投资者还在等候德国宪法法院对欧元区永久抒困基金合法性的裁决,以及荷兰大选结果.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低52.58点或0.43%,至12,215.43点.(完)

--编译 程琳;审校 母红

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