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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 08:07 BJT

〔日本数据〕第三季大型制造商看法转为乐观,景气判断指数升至正2.5

路透东京9月11日电---日本政府周二公布的调查显示,7-9月日本大型制造业者对企业环境的看法转为乐观,为四个季度以来的首次,说明震后重建需求支持了企业信心.

不过,欧元区债务危机和全球经济放缓在未来仍可能压制企业景气.

财务省和经济社会总合研究所的联合调查显示,日本第三季大型制造业景气判断指数(BSI)为正2.5,第二季为负5.7.

BSI的算法是,将预期经营环境将好转的受访企业百分比,减去预期经营环境将恶化的受访企业百分比.

受到密切关注的日本央行短观调查报告将于10月1日出炉.(完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

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