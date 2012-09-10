《日本重要政经日程》--9月11日

中国外汇：当前国际收支未严重失衡，人民币不会经历巨大调整--央行官员
路透上海2月16日 - 中国证券报周四报导，中国人民银行国际司司长朱隽在接受专访时表示，当前中国国际收支不属于严重失衡，不认同人民币会经历巨大调整的观点。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月10日(一)
2350 - 财务省公布7-9月企业信心调查
2350 - 8月货供额
9月11日(二)
-- - 财务大臣安住淳在内阁会议后召开记者会
0130 - 标售五年期日债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 孙茉莉;审校 张涛
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路透上海2月16日 - 中国证券报周四报导，中国人民银行国际司司长朱隽在接受专访时表示，当前中国国际收支不属于严重失衡，不认同人民币会经历巨大调整的观点。
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
--近期中国一些上市公司重要股东（持股5%以上股东）频繁减持、“精准”减持、“清仓式”减持等行为，引发市场广泛关注。业内人士表示，在加大力度打击违法违规减持的同时，监管部门有望进一步完善大股东及董监高减持制度。专家表示，应完善相关制度，疏堵结合规范减持行为。