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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 06:25 BJT

《美国重要政经日程》--9月11日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 商务部公布7月国际贸易收支

1230 - 劳工部公布7月职位空缺和劳动力流动调查

1530 - 财政部标售四周期国库券

1700 - 财政部标售三年期公债

2030 - 美国石油协会(API)公布每周石油库存和产出数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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