全球外汇市场9月11日主要消息

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8584元附近
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月10日(一)
2145 - 新西兰6月当季制造业经济调查
2350 - 日本财务省7-9月企业信心调查
2350 - 日本8月货币供给
9月11日(二)
-- - 日本内阁会议,之后财务大臣安住淳举行记者会
0130 - 澳洲国民银行(NAB)8月企业状况指数/企业信心指数
0530 - 法国第二季非农就业修正值
0600 - 德国8月趸售(批发)物价指数
0830 - 英国7月全球商品贸易收支
1130 - 全美独立企业联盟(NFIB)8月小型企业信心指数
1145 - 美国ICSC/高盛连锁店销售
1230 - 美国7月国际贸易收支
1255 - 美国Redbook连锁店销售
1400 - 美国9月IBD经济乐观指数
1600 - 欧洲央行执委亚斯穆森在法兰克福发表演讲
2350 - 日本8月国内企业物价指数(CGPI)
2350 - 日本7月机械订单
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 孙茉莉
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路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
--近期中国一些上市公司重要股东（持股5%以上股东）频繁减持、“精准”减持、“清仓式”减持等行为，引发市场广泛关注。业内人士表示，在加大力度打击违法违规减持的同时，监管部门有望进一步完善大股东及董监高减持制度。专家表示，应完善相关制度，疏堵结合规范减持行为。
路透2月16日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7595 港元) 美国股市周三收涨，道琼工业指数<.DJI升>107.45点，或0.52%，至20,611.86点，盘中再创纪录新高， 标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 123.500 -0.54 9399