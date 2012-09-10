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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 06:28 BJT

全球外汇市场9月11日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月10日(一)

2145 - 新西兰6月当季制造业经济调查

2350 - 日本财务省7-9月企业信心调查

2350 - 日本8月货币供给

9月11日(二)

-- - 日本内阁会议,之后财务大臣安住淳举行记者会

0130 - 澳洲国民银行(NAB)8月企业状况指数/企业信心指数

0530 - 法国第二季非农就业修正值

0600 - 德国8月趸售(批发)物价指数

0830 - 英国7月全球商品贸易收支

1130 - 全美独立企业联盟(NFIB)8月小型企业信心指数

1145 - 美国ICSC/高盛连锁店销售

1230 - 美国7月国际贸易收支

1255 - 美国Redbook连锁店销售

1400 - 美国9月IBD经济乐观指数

1600 - 欧洲央行执委亚斯穆森在法兰克福发表演讲

2350 - 日本8月国内企业物价指数(CGPI)

2350 - 日本7月机械订单

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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