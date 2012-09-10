〔美国经济〕7月消费者信贷意外下跌,彰显经济疲态(更新版)

全球金融：外资12月连续第九个月净卖出美国公债--财政部数据
路透纽约2月15日 - 美国财政部周三公布的数据显示，12月外国投资者连续第九个月净卖出美国公债。一些分析师认为，这可能反映出特朗普11月当选美国总统之后，投资者的风险偏好增强。
(新增分析师引语)
路透华盛顿9月10日电---7月美国消费者信贷近一年来首次下跌,因美国人减少信用卡债务,这是疲于创造就业的美国经济令人担忧的一个迹象.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)周一表示,7月消费者信贷减少32.8亿美元,远低于路透访查分析师预估为增加91亿美元.
但美联储大幅上修6月信贷增幅,则是一个更为正面的信号.
一些分析师称,对经济的忧虑令美国人增加负债的意愿降低-或债权方放贷意愿降低."情况可能是夏季消费者和放贷方变得愈发谨慎,"瑞信分析师在报告中指出.
自从2010年中段美国经济走出2007-2009年间的衰退后,信贷几乎持续扩张.7月减少是去年8月以来首次.
7月,包括信用卡在内的循环信贷减少48.2亿美元.
信用卡债务走势愈发令人担心.7月止前四个月中,循环信贷有三个月下跌.这种情况2011年初以来从未发生过,凸显出近月来因雇佣放缓且制造业活动增长回落而引发的经济疲势.
非循环信贷增加15.5亿美元,增幅也低于6月的增加150.7亿美元.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张荻
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路透上海2月15日 - 中国新年首月新增信贷猛增至一年高点，社会融资规模并创下历史新高，央行严控信贷规模被市场认为是新增信贷低于预期的关键因素。为落实决策层去杠杆任务，央行窗口指导信贷投放料常态化，资金脱虚入实的持续性则待观察。
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