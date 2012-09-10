《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月10日

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8584元附近
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 62.08 -1.53 -2.41 2076813
搜狐 (SOHU.O) 40.60 -1.76 -4.15 418317
网易 (NTES.O) 48.99 -1.12 -2.24 393293
百度 (BIDU.O) 109.16 -0.43 -0.39 7169103
亚信科技 ASIA.O 12.10 +0.01 +0.08 116420
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.70 +0.19 +1.31 1900494
联电 (UMC.N) 2.09 +0.07 +3.47 675832
日月光 (ASX.N) 3.86 +0.02 +0.52 202175
矽品精密 (SPIL.O) 5.70 +0.00 +0.00 342963
和信超媒体 (GIGM.O) 1.08 +0.00 +0.00 17758
友达 (AUO.N) 3.56 +0.16 +4.71 256800
中华电信 (CHT.N) 30.38 +0.00 +0.00 39578
台湾国际航电 (GRMN.O) 40.35 -1.17 -2.82 847312
香港
中国移动 (CHL.N) 52.36 -0.83 -1.56 126820
中国联通 (CHU.N) 16.11 -0.11 -0.68 127954
中国电信 (CHA.N) 57.38 -1.02 -1.75 19740
中芯国际 (SMI.N) 1.80 -0.05 -2.70 42167
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.99 -0.03 -0.75 284(完)
--整理 张荻
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
--近期中国一些上市公司重要股东（持股5%以上股东）频繁减持、“精准”减持、“清仓式”减持等行为，引发市场广泛关注。业内人士表示，在加大力度打击违法违规减持的同时，监管部门有望进一步完善大股东及董监高减持制度。专家表示，应完善相关制度，疏堵结合规范减持行为。
路透2月16日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7595 港元) 美国股市周三收涨，道琼工业指数<.DJI升>107.45点，或0.52%，至20,611.86点，盘中再创纪录新高， 标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 123.500 -0.54 9399