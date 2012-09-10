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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 06:34 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月10日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 62.08 -1.53 -2.41 2076813

搜狐 (SOHU.O) 40.60 -1.76 -4.15 418317

网易 (NTES.O) 48.99 -1.12 -2.24 393293

百度 (BIDU.O) 109.16 -0.43 -0.39 7169103

亚信科技 ASIA.O 12.10 +0.01 +0.08 116420

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.70 +0.19 +1.31 1900494

联电 (UMC.N) 2.09 +0.07 +3.47 675832

日月光 (ASX.N) 3.86 +0.02 +0.52 202175

矽品精密 (SPIL.O) 5.70 +0.00 +0.00 342963

和信超媒体 (GIGM.O) 1.08 +0.00 +0.00 17758

友达 (AUO.N) 3.56 +0.16 +4.71 256800

中华电信 (CHT.N) 30.38 +0.00 +0.00 39578

台湾国际航电 (GRMN.O) 40.35 -1.17 -2.82 847312

香港

中国移动 (CHL.N) 52.36 -0.83 -1.56 126820

中国联通 (CHU.N) 16.11 -0.11 -0.68 127954

中国电信 (CHA.N) 57.38 -1.02 -1.75 19740

中芯国际 (SMI.N) 1.80 -0.05 -2.70 42167

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.99 -0.03 -0.75 284(完)

--整理 张荻

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