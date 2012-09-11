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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 09:40 BJT

〔澳洲数据〕8月企业现况指数升至1,信心指数降至负2--NAB

路透悉尼9月11日电---周二公布的调查显示,澳洲8月企业现况改善,因多数企业的营收和获利回升.但矿商担心大宗商品价格下跌,挫伤企业信心.

澳洲国民银行(NAB)(NAB.AX)的月度调查显示,澳洲8月企业状况指数升4点至1,升幅大于7月跌幅.

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