〔全球航运〕波罗的海运价指数下滑,因巴拿马型船舶费率延续跌势

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8584元附近
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
路透9月10日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一下滑,因巴拿马型船舶费率延续跌势.
波罗的海乾散货运价指数跌3点或0.45%,至666点.
该指数今年已累计挫跌约62%.该指数追踪铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等大宗商品的货运成本.
波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI下跌17点或2.84%至582点.日均获利周一减少139美元,至4,619美元,今年至今已下跌约65%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI升2点或0.17%,报1,188点.海岬型船舶日均获利上升33美元至3,485美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
周一公布的数据显示,中国8月铁矿石进口较上月增长7.9%,至6,245万吨的三个月高位,买家转向国际市场,因铁矿石价格暴跌迫使国内生产商减产.
中国国家发改委上周五批复13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目.分析师估计,这些项目总投资规模将超过1万亿元人民币(1,580亿美元).[ID:nSB1765488]
"钢厂的铁矿石库存已经减少,据称正增加采购,这促使短期前景向好,"Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在研究报告中称.
"从动能角度看,我们认为这在近期对干散货存货有利,但维持基本谨慎的观点,"Stavseth并称.
灵便型船舶的日均获利增加40美元至6,725美元,超灵便型船舶的日均获利下滑51美元至8,652美元.(完)
--编译 肖群英;审校 王兴亚
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
--近期中国一些上市公司重要股东（持股5%以上股东）频繁减持、“精准”减持、“清仓式”减持等行为，引发市场广泛关注。业内人士表示，在加大力度打击违法违规减持的同时，监管部门有望进一步完善大股东及董监高减持制度。专家表示，应完善相关制度，疏堵结合规范减持行为。
路透2月16日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7595 港元) 美国股市周三收涨，道琼工业指数<.DJI升>107.45点，或0.52%，至20,611.86点，盘中再创纪录新高， 标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 123.500 -0.54 9399