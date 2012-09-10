〔全球航运〕波罗的海运价指数下滑,因巴拿马型船舶费率延续跌势

路透9月10日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一下滑,因巴拿马型船舶费率延续跌势.

波罗的海乾散货运价指数跌3点或0.45%,至666点.

该指数今年已累计挫跌约62%.该指数追踪铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等大宗商品的货运成本.

波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI下跌17点或2.84%至582点.日均获利周一减少139美元,至4,619美元,今年至今已下跌约65%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI升2点或0.17%,报1,188点.海岬型船舶日均获利上升33美元至3,485美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

周一公布的数据显示,中国8月铁矿石进口较上月增长7.9%,至6,245万吨的三个月高位,买家转向国际市场,因铁矿石价格暴跌迫使国内生产商减产.

中国国家发改委上周五批复13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目.分析师估计,这些项目总投资规模将超过1万亿元人民币(1,580亿美元).[ID:nSB1765488]

"钢厂的铁矿石库存已经减少,据称正增加采购,这促使短期前景向好,"Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在研究报告中称.

"从动能角度看,我们认为这在近期对干散货存货有利,但维持基本谨慎的观点,"Stavseth并称.

灵便型船舶的日均获利增加40美元至6,725美元,超灵便型船舶的日均获利下滑51美元至8,652美元.(完)