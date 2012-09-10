〔美国个股〕AIG股票下跌2%,此前美国财政部宣布减持其大部分持股

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8584元附近
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
* 计划售股规模将是2009年12月以来最大
* 政府持股比例将从53%下降至20%左右
* 前执行长称,政府大举减持是迫于政治压力
* AIG股票收跌2%
路透9月10日电---美国国际集团(AIG)(AIG.N)股票周一收跌2%,因投资者准备迎接美国财政部减持至少价值180亿美元的AIG股票,这可能是美国股市历史上规模最大的后续售股行动.
据汤森路透数据,此次售股是美国政府自2008年和2009年对AIG施以援手以来,最大规模的减持行动,也将是2009年12月以来最大规模的二级市场抛售,以及Facebook(FB.O)在5月份首次公开发行(IPO)以来最大的售股行动.
若投资者买兴旺盛足以承接另外27亿美元的超额配售选择权,此次AIG股票出售规模有望成为史上最大规模的二次发售.担任股票发行顾问的IPO Boutique周一下午称,此次售股已获超额认购,预料在周二交易.
AIG股票周一在纽约证交所收跌2%,报33.30美元.周一为美国财政部周日宣布售股计划以来的首个交易日.
投资者已经普遍预期美国财政部会将AIG股票套现,但很多投资者此前预料售股行动会持续更长的时间.
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月16日(四) 0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第四季 -- 10.0% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差2.35 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差42.03 2月17日(五) 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 12月 -- 盈余405 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余361 直接投资/证券投资流动情况(亿欧元
--近期中国一些上市公司重要股东（持股5%以上股东）频繁减持、“精准”减持、“清仓式”减持等行为，引发市场广泛关注。业内人士表示，在加大力度打击违法违规减持的同时，监管部门有望进一步完善大股东及董监高减持制度。专家表示，应完善相关制度，疏堵结合规范减持行为。