〔美国个股〕AIG股票下跌2%,此前美国财政部宣布减持其大部分持股

* 计划售股规模将是2009年12月以来最大

* 政府持股比例将从53%下降至20%左右

* 前执行长称,政府大举减持是迫于政治压力

* AIG股票收跌2%

路透9月10日电---美国国际集团(AIG)(AIG.N)股票周一收跌2%,因投资者准备迎接美国财政部减持至少价值180亿美元的AIG股票,这可能是美国股市历史上规模最大的后续售股行动.

据汤森路透数据,此次售股是美国政府自2008年和2009年对AIG施以援手以来,最大规模的减持行动,也将是2009年12月以来最大规模的二级市场抛售,以及Facebook(FB.O)在5月份首次公开发行(IPO)以来最大的售股行动.

若投资者买兴旺盛足以承接另外27亿美元的超额配售选择权,此次AIG股票出售规模有望成为史上最大规模的二次发售.担任股票发行顾问的IPO Boutique周一下午称,此次售股已获超额认购,预料在周二交易.

AIG股票周一在纽约证交所收跌2%,报33.30美元.周一为美国财政部周日宣布售股计划以来的首个交易日.