欧洲经济指标预测--9月11日-9月18日****

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8584元附近
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
路透9月11日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------9月10日当周---------------------------------
9月11日(二)
0530 法国非农就业岗位(较前季) 第二季修正值 -- -0.1%
0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 8月 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.2% +2.0%
0830 英国全球商品贸易收支(亿英镑) 7月 逆差90 逆差101.2
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差45 逆差51.8
9月12日(三)
0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月终值 +0.6% -0.5%
(较上年同期) +2.3% +2.2%
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
HICP(较前月) +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
0645 法国经常帐收支(亿欧元) 7月 -- 赤字49
0800 意大利工业生产(较前月) 7月 -0.5% -1.4%
(较上年同期) -7.5% -8.2%
0830 英国请领失业金人数(万人,较前月) 8月 持平 减少0.59
按ILO标准计算的失业率 截至7月的三个月 8.0% 8.0%
0900 欧元区工业生产(较前月) 7月 持平 -0.6%
(较上年同期) -3.3% -2.1%
9月13日(四)
0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 8月 -- -0.3%
(较上年同期) -- -1.8%
0730 瑞士央行三个月瑞郎LIBOR目标区间 第三季 0.13% 0.00-0.25%
0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +3.2% +3.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +3.5% +3.5%
0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 -- +2.0%
薪资(较上年同期) -- +2.0%
9月14日(五)
0900 欧元区就业人口变动(较前季) 第二季 -- -0.2%
(较上年同期) -- -0.5%
0900 欧元区HICP(较前月) 8月终值 +0.4% -0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.6%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.4% -0.7%
(较上年同期) +1.7% +1.9%
--------------------------------9月17日当周---------------------------------
9月17日(一)
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 7月 -- 盈余157
(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余127
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 7月 -- 流入290
0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差9.97
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差25.17
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差149
9月18日(二)
0830 英国CPI(较前月) 8月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +2.6%
零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +3.2%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +3.2%
0900 德国ZEW景气判断指数 9月 -- 负25.5
现况指数 -- 正18.2(完)
--编译 梁睿雪;审校 张荻
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月16日(四) 0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第四季 -- 10.0% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差2.35 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差42.03 2月17日(五) 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 12月 -- 盈余405 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余361 直接投资/证券投资流动情况(亿欧元
--近期中国一些上市公司重要股东（持股5%以上股东）频繁减持、“精准”减持、“清仓式”减持等行为，引发市场广泛关注。业内人士表示，在加大力度打击违法违规减持的同时，监管部门有望进一步完善大股东及董监高减持制度。专家表示，应完善相关制度，疏堵结合规范减持行为。