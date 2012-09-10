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市场报道 | 2012年 9月 11日 星期二 06:34 BJT

****欧洲经济指标预测--9月11日-9月18日****

路透9月11日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------9月10日当周---------------------------------

9月11日(二)

0530 法国非农就业岗位(较前季) 第二季修正值 -- -0.1%

0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 8月 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +2.2% +2.0%

0830 英国全球商品贸易收支(亿英镑) 7月 逆差90 逆差101.2

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差45 逆差51.8

9月12日(三)

0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月终值 +0.6% -0.5%

(较上年同期) +2.3% +2.2%

0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +2.0% +2.0%

HICP(较前月) +0.3% +0.3%

(较上年同期) +2.2% +2.2%

0645 法国经常帐收支(亿欧元) 7月 -- 赤字49

0800 意大利工业生产(较前月) 7月 -0.5% -1.4%

(较上年同期) -7.5% -8.2%

0830 英国请领失业金人数(万人,较前月) 8月 持平 减少0.59

按ILO标准计算的失业率 截至7月的三个月 8.0% 8.0%

0900 欧元区工业生产(较前月) 7月 持平 -0.6%

(较上年同期) -3.3% -2.1%

9月13日(四)

0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 8月 -- -0.3%

(较上年同期) -- -1.8%

0730 瑞士央行三个月瑞郎LIBOR目标区间 第三季 0.13% 0.00-0.25%

0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +3.2% +3.2%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +3.5% +3.5%

0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 -- +2.0%

薪资(较上年同期) -- +2.0%

9月14日(五)

0900 欧元区就业人口变动(较前季) 第二季 -- -0.2%

(较上年同期) -- -0.5%

0900 欧元区HICP(较前月) 8月终值 +0.4% -0.5%

(较上年同期) +2.6% +2.6%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.4% -0.7%

(较上年同期) +1.7% +1.9%

--------------------------------9月17日当周---------------------------------

9月17日(一)

0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 7月 -- 盈余157

(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余127

0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 7月 -- 流入290

0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差9.97

全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差25.17

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差149

9月18日(二)

0830 英国CPI(较前月) 8月 -- +0.1%

(较上年同期) -- +2.6%

零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.1%

(较上年同期) -- +3.2%

扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.1%

(较上年同期) -- +3.2%

0900 德国ZEW景气判断指数 9月 -- 负25.5

现况指数 -- 正18.2(完)

--编译 梁睿雪;审校 张荻

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