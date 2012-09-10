〔欧洲金融〕梅克尔赢得资深盟友对欧洲央行购债计划的支持

* 梅克尔赢得资深CSU盟友对欧洲央行购债计划的支持

* 其他CSU攻击欧洲央行购债计划

* 德国宪法法院将于周三就救援基金做出裁决

路透柏林9月10日电---德国总理梅克尔关于欧洲央行(ECB)购债计划的立场,周一赢得巴伐利亚州同盟党派一关键领导人的支持,而之前这个南部政党的其他人士批评该计划是危险的而且可能不合法.

欧洲央行总裁德拉吉上周宣布,如果成员国请求援助并满足严格的条件,则该央行将购买数量不限的欧元区成员国公债.

梅克尔对德拉吉的计划表示支持.参与周一闭门会议的人士告诉路透,梅克尔在会上对保守派议员表示,该计划符合欧洲央行的规则.

但基督教民主党(CDU)的巴伐利亚姊妹党--基督教社会联盟(CSU, Christian Social Union)成员一直强烈批评购债计划,暴露出梅克尔执政联盟内部存在分歧.梅克尔属于基督教民主党(CDU).

周一情况发生变化.基督教社会联盟在德国下议院的议会领袖Gerda Hasselfeldt表示支持欧洲央行的计划,意味着支持梅克尔的立场.