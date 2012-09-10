〔欧洲金融〕梅克尔赢得资深盟友对欧洲央行购债计划的支持

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8584元附近
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
* 梅克尔赢得资深CSU盟友对欧洲央行购债计划的支持
* 其他CSU攻击欧洲央行购债计划
* 德国宪法法院将于周三就救援基金做出裁决
路透柏林9月10日电---德国总理梅克尔关于欧洲央行(ECB)购债计划的立场,周一赢得巴伐利亚州同盟党派一关键领导人的支持,而之前这个南部政党的其他人士批评该计划是危险的而且可能不合法.
欧洲央行总裁德拉吉上周宣布,如果成员国请求援助并满足严格的条件,则该央行将购买数量不限的欧元区成员国公债.
梅克尔对德拉吉的计划表示支持.参与周一闭门会议的人士告诉路透,梅克尔在会上对保守派议员表示,该计划符合欧洲央行的规则.
但基督教民主党(CDU)的巴伐利亚姊妹党--基督教社会联盟(CSU, Christian Social Union)成员一直强烈批评购债计划,暴露出梅克尔执政联盟内部存在分歧.梅克尔属于基督教民主党(CDU).
周一情况发生变化.基督教社会联盟在德国下议院的议会领袖Gerda Hasselfeldt表示支持欧洲央行的计划,意味着支持梅克尔的立场.
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月16日(四) 0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第四季 -- 10.0% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差2.35 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差42.03 2月17日(五) 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 12月 -- 盈余405 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余361 直接投资/证券投资流动情况(亿欧元
--近期中国一些上市公司重要股东（持股5%以上股东）频繁减持、“精准”减持、“清仓式”减持等行为，引发市场广泛关注。业内人士表示，在加大力度打击违法违规减持的同时，监管部门有望进一步完善大股东及董监高减持制度。专家表示，应完善相关制度，疏堵结合规范减持行为。