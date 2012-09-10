澳新经济指标预测--9月11日-9月18日****

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8584元附近
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
路透9月11日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月10日当周--------------------------------
9月11日(二)
0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 8月 -- 负3
企业信心指数 -- 正4
9月12日(三)
0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- -2.5%
0130 澳洲房屋开工 第二季 +2.0% -12.6%
2100 新西兰央行利率决议 9月 2.50% 2.50%
9月13日(四)
2245 新西兰食品价格指数 8月 -- +0.2%
9月14日(五)
0300 非居民持有新西兰政府债券比例 8月 -- 59.3%
----------------------------------9月17日当周--------------------------------
9月17日(一)
暂无重要经济数据.
9月18日(二)
2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第二季 -- 赤字13.1
截至第二季的年度 -- 赤字97.4(完)
--整理 兰秀娟;审校 张荻
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
--近期中国一些上市公司重要股东（持股5%以上股东）频繁减持、“精准”减持、“清仓式”减持等行为，引发市场广泛关注。业内人士表示，在加大力度打击违法违规减持的同时，监管部门有望进一步完善大股东及董监高减持制度。专家表示，应完善相关制度，疏堵结合规范减持行为。
路透2月16日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7595 港元) 美国股市周三收涨，道琼工业指数<.DJI升>107.45点，或0.52%，至20,611.86点，盘中再创纪录新高， 标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 123.500 -0.54 9399