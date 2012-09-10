〔欧洲金融〕希腊竭力与国际金主进行艰难谈判,但缺乏进展

* 财长称谈判"艰难"

* 三方国际贷款人周日拒绝救助计划中的部分内容

* 执政联盟中的党派领导人表示,希腊无法进一步节支

路透雅典9月10日电---希腊周一承认,在说服国际金主接受一项在未来两年内节支近120亿欧元的计划方面遇到困难.而这个计划对希腊能否获得亟需的救援金以避免破产来说必不可少.

检查小组在周日恢复双边谈判后,拒绝了希腊提供的方案中的部分内容,令方案或能很快获批的希望破灭.希腊衰退已进入第五个年头.

周一在希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)与三方国际贷款人派出的调查小组之间进行的第二轮谈判似乎没有什么进展.