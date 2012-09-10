〔欧洲金融〕希腊竭力与国际金主进行艰难谈判,但缺乏进展

全球金融：外资12月连续第九个月净卖出美国公债--财政部数据
路透纽约2月15日 - 美国财政部周三公布的数据显示，12月外国投资者连续第九个月净卖出美国公债。一些分析师认为，这可能反映出特朗普11月当选美国总统之后，投资者的风险偏好增强。
* 财长称谈判"艰难"
* 三方国际贷款人周日拒绝救助计划中的部分内容
* 执政联盟中的党派领导人表示,希腊无法进一步节支
路透雅典9月10日电---希腊周一承认,在说服国际金主接受一项在未来两年内节支近120亿欧元的计划方面遇到困难.而这个计划对希腊能否获得亟需的救援金以避免破产来说必不可少.
检查小组在周日恢复双边谈判后,拒绝了希腊提供的方案中的部分内容,令方案或能很快获批的希望破灭.希腊衰退已进入第五个年头.
周一在希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)与三方国际贷款人派出的调查小组之间进行的第二轮谈判似乎没有什么进展.
"讨论进行得很艰难,"希腊财政部长史托纳拉斯在会后向记者表示."我们试图让他们相信,我们的主张是合理的."
路透纽约2月15日 - 美国财政部周三公布的数据显示，12月外国投资者连续第九个月净卖出美国公债。一些分析师认为，这可能反映出特朗普11月当选美国总统之后，投资者的风险偏好增强。
路透上海2月15日 - 中国新年首月新增信贷猛增至一年高点，社会融资规模并创下历史新高，央行严控信贷规模被市场认为是新增信贷低于预期的关键因素。为落实决策层去杠杆任务，央行窗口指导信贷投放料常态化，资金脱虚入实的持续性则待观察。
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