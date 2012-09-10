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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 07:07 BJT

《汇市简讯》澳元/美元多空信号不一,主要商品价格持坚

2226GMT * 美股大跌打压澳元/美元走低,但主要商品表现良好 * 期铜收高约1.0%,铁矿石大涨近8.0% * 大宗商品价格走势表明,澳元/美元在1.0310/20水准下方是逢低买入良机(完) --编译 王兴亚; 审校 孙茉莉

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