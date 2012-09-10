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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 07:27 BJT

《汇市简讯》美元/日圆可能延续海外市场区间整理走势

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* 市场在上周稍晚震荡后,隔夜纽约市场较为平静

* 市场不太肯定美联储会采取行动,欧元区仍存疑

* 15个点子的紧窄区间和熟悉的汇价水平,没有给投资者提供新的线索

* 78.00附近的买盘和云区底部78.67限定了波动区间

* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/bux52t).(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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