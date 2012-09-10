美国与加拿大经济指标预测--9月11日-9月18日****

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8584元附近
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
路透9月11日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月10日当周-------------------------------
9月11日(二)
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 8月 -- 91.20
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月8日当周 -- -0.4%
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 8月 20 20.85
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差440 逆差429
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 逆差14 逆差18.1
出口(亿加元) -- 391.0
进口(亿加元) -- 409.0
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月8日当周 -- +2.5%
1400 美国IBD经济乐观指数 9月 -- 45.6
9月12日(三)
1100 美国抵押贷款指数 9月7日当周 -- 766.1
再融资指数 -- 4,216.0
1230 美国进口物价 8月 +1.4% -0.6%
出口物价 +0.4% +0.5%
1400 美国趸售(批发)库存 7月 +0.2% -0.2%
趸售销售 +0.7% -1.4%
-- 美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始两日会议
9月13日(四)
1230 加拿大产能利用率 第二季 81.2% 80.7%
1230 加拿大新屋价格(较前月) 7月 +0.2% +0.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月8日当周 37 36.5
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.125
续请失业金人数(万人) 9月1日当周 331.8 332.2
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +1.1% +0.3%
(较上年同期) +1.4% +0.5%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.4%
(较上年同期) +2.6% +2.5%
1630 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 -- 0.25%
1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 赤字1,550 赤字696
9月14日(五)
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.5% 持平
(较上年同期) +1.7% +1.4%
扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
1230 美国实质所得 8月 -0.3% 持平
1230 加拿大制造业销售 7月 +0.5% -0.4%
1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.7% +0.8%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.6% +0.8%
1315 美国工业生产(较前月) 8月 持平 +0.6%
产能利用率 79.2% 79.3%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 74.0 74.3
现况指数 86.3 88.7
预期指数 65.0 65.1
1400 美国企业库存 7月 +0.3% +0.1%
1430 美国ECRI一周领先指标 9月7日当周 -- 123.7
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 8月 -- +0.2%
----------------------------------9月17日当周-------------------------------
9月17日(一)
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 9月 负4.00 负5.85
9月18日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月15日当周 -- --
1230 美国经常帐(亿美元) 第二季 赤字1,279 赤字1,373
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月15日当周 -- --
1300 美国资本净流入(亿美元) 7月 -- 167
外资净买入美国长期公债(亿美元) -- 324
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 38 37 (完)
--编译 徐文焰;审校 戴素萍
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月16日(四) 0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第四季 -- 10.0% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差2.35 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差42.03 2月17日(五) 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 12月 -- 盈余405 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余361 直接投资/证券投资流动情况(亿欧元
--近期中国一些上市公司重要股东（持股5%以上股东）频繁减持、“精准”减持、“清仓式”减持等行为，引发市场广泛关注。业内人士表示，在加大力度打击违法违规减持的同时，监管部门有望进一步完善大股东及董监高减持制度。专家表示，应完善相关制度，疏堵结合规范减持行为。