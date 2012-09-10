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市场报道 | 2012年 9月 11日 星期二 07:41 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月11日-9月18日****

路透9月11日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------9月10日当周-------------------------------

9月11日(二)

1130 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 8月 -- 91.20

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月8日当周 -- -0.4%

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 8月 20 20.85

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差440 逆差429

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 逆差14 逆差18.1

出口(亿加元) -- 391.0

进口(亿加元) -- 409.0

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月8日当周 -- +2.5%

1400 美国IBD经济乐观指数 9月 -- 45.6

9月12日(三)

1100 美国抵押贷款指数 9月7日当周 -- 766.1

再融资指数 -- 4,216.0

1230 美国进口物价 8月 +1.4% -0.6%

出口物价 +0.4% +0.5%

1400 美国趸售(批发)库存 7月 +0.2% -0.2%

趸售销售 +0.7% -1.4%

-- 美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始两日会议

9月13日(四)

1230 加拿大产能利用率 第二季 81.2% 80.7%

1230 加拿大新屋价格(较前月) 7月 +0.2% +0.2%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月8日当周 37 36.5

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.125

续请失业金人数(万人) 9月1日当周 331.8 332.2

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +1.1% +0.3%

(较上年同期) +1.4% +0.5%

核心PPI(较前月) +0.2% +0.4%

(较上年同期) +2.6% +2.5%

1630 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 -- 0.25%

1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 赤字1,550 赤字696

9月14日(五)

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.5% 持平

(较上年同期) +1.7% +1.4%

扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) +2.0% +2.1%

1230 美国实质所得 8月 -0.3% 持平

1230 加拿大制造业销售 7月 +0.5% -0.4%

1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.7% +0.8%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.6% +0.8%

1315 美国工业生产(较前月) 8月 持平 +0.6%

产能利用率 79.2% 79.3%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 74.0 74.3

现况指数 86.3 88.7

预期指数 65.0 65.1

1400 美国企业库存 7月 +0.3% +0.1%

1430 美国ECRI一周领先指标 9月7日当周 -- 123.7

1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 8月 -- +0.2%

----------------------------------9月17日当周-------------------------------

9月17日(一)

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 9月 负4.00 负5.85

9月18日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月15日当周 -- --

1230 美国经常帐(亿美元) 第二季 赤字1,279 赤字1,373

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月15日当周 -- --

1300 美国资本净流入(亿美元) 7月 -- 167

外资净买入美国长期公债(亿美元) -- 324

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 38 37 (完)

--编译 徐文焰;审校 戴素萍

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