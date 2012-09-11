〔英国数据〕英国8月房价跌势趋缓,政府近期措施略显正面讯号--RICS

路透伦敦9月11日电---周二公布的一项月度调查显示,英国上月房价跌速略慢于预期,受访者对政府近来的措施展现些许乐观,认为其可望在未来一年提振房屋销售.

英国皇家测量师学会(RICS)8月经季节调整房价差值升到负19,高于7月上修后的负23,大部分受访者提供的房价稳定,房价下降情况略少于7月.8月跌幅为5月以来最小.

"数据表明,从全国范围来看,楼价走势大致持平,"RICS表示."然而,区域间的明显差异也因而被掩盖.伦敦是房价净差值为正值的唯一区域,从去年年初开始的大部分时间里都是如此."

英国房价比金融危机开始时下跌约五分之一.房价在扳回约半数跌幅后,在过去两年以来普遍持稳,交易量大约是危机前的二分之一.

原因之一是银行不愿再维持和以往一样的抵押贷款条件.因此政府在上个月推出一项计划,向银行提供较低成本融资,前提是他们增加对企业和家庭贷款.

RICS表示,融资换贷款计划(Funding for Lending Scheme)能否达到实质成效尚言之过早,但已出现一些正面讯号.

"三个月和12个月期等前瞻性销售指标显示,受访者确实认为更稳定的经济结合融资环境改善,将有助于支持楼市活动,"RICS称.

政府也宣布通过放宽规划限制,以及向建筑商提供贷款担保的方法来增加房屋建设.

英国经济去年年末重陷衰退以来,营建量大减是拖累经济的主因.(完)

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