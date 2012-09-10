〔货币市场〕美联储若推出第三轮量化宽松,可能会推低回购利率--摩根大通

路透纽约9月10日电---摩根大通证券分析师周一表示,如果美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周符合预期推出又一轮量化宽松(QE)的话,那么美国回购协议利率可能下跌.

摩根大通分析师Alex Roever表示,回购利率在前两轮量化宽松时是下跌的.

"以过去为指引的话,QE1和QE2帮助推低联邦基金和回购利率,因投资人对于准现金资产需求增加,"Roever说."额外的直接购买资产举措,不论其是单独的政策或者是与扭转操作(Operation Twist)结合的措施,均可能让隔夜利率偏向下行,但下行程度很难评估."

Roever说,在美联储现行的扭转操作计画下,回购利率走势通常与美联储支付超额准备金的利率较接近.

以美国公债为担保的回购利率USONRP=周一上升至0.30%,上周五尾盘为0.28%.

许多分析师预计美联储将在9月12-13日政策会议结束时宣布推出QE3.尤其在上周五的政府报告显示美国8月就业成长疲软之后,这种预期心理更加浓厚.

两年期美国公债互换利率价差USD2YTS=TWEB持续收窄至16个月以来最窄.该价差周一收窄至15基点,为2011年4月以来最小,上周五尾盘时的价差为15.25基点.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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